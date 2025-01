Acqua torbida, Gela a secco da dieci giorni

Gela. L’erogazione d’acqua in città sembrava aver trovato un equilibrio seppur precario ma da circa 10 giorni in diversi quartieri sono saltati più turni di distribuzione, costringendo le famiglie gelesi a chiedere aiuto ad amici e parenti. Nei casi disperati si è tornati ad acquistare l’acqua delle autobotti. È quanto ci raccontano i residenti del quartiere San Giacomo che da 10 giorni vivono gravi difficoltà. ” Sono inutili le notti in bianco passate ad aspettare l’acqua, la pressione è troppo debole e non riusciamo a riempire neanche mezzo serbatoio” dichiara una residente del quartiere San Giacomo.