“Agri-cultura” il primo talk che racconta le radici culturali del vino nelle colonie greche

Gela. La famiglia Brunetti di Casa Grazia ospita e promuove il primo talk“La grecità in chiave contemporanea dall’antica Ghela alla Gela di oggi, tra radici e prospettive”, in cui sperti e studiosi condurranno i partecipanti in un avvincente viaggio nel tempo lungo circa 2700 anni.Il ciclo d’incontri, con focus su “Un mare di storie- Agricoltura, manifattura e anfore nella Gela greca” si è svolto nella sala congressi dell’azienda nel suggestivo complesso storico- monumentale dell’ 800 in cui è stata realizzata l’ azienda.

Patrocinato dal Comune di Gela-Assessorato alla Cultura, metterà a confronto gli esperti che in ambiti diversi e pur complementari, declineranno le tante sfaccettature di una delle colonie più importanti della Magna Grecia nell’Isola.

Il talk schiude soprattutto ai giovani, la possibilità di avere uno sguardo universale in grado di leggere l’oggi sotto una luce nuova attraverso un viaggio affascinante nel tempo in un continuo gioco di rimandi tra ieri e oggi: dalla nave greca di Gela al recupero ed alla musealizzazione con la mostra ” Ulisse in Sicilia. I luoghi del Mito” introdotto da Daniela Vullo, Soprintendente ai Beni Culturali di Caltanissetta, alla scoperta delle radici culturali del vino ed alla sua centralità nella vita sociale degli antichi greci.