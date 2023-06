Al magistrato palermitano Ilarda titolo Commendatore della Repubblica

PALERMO (ITALPRESS) – Il magistrato palermitano Giovanni Ilarda è stato insignito dal presidente Mattarella del titolo di Commendatore al merito della Repubblica, onorificenza consegnata dal prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, in occasione della Festa della Repubblica. Nato a Ciminna il 3 luglio 1952, Ilarda, sposato, padre di una figlia e appassionato cinofilo, ha iniziato la sua attività di magistrato ad Agrigento, per poi proseguirla a Palermo come pubblico ministero, prima in Procura, negli anni di piombo e delle stragi, poi in Procura generale.Esperto di informatica e organizzazione giudiziaria, Ilarda ha insegnato diritto civile e dell’Unione Europea all’Università di Palermo ed è autore di numerosi scritti giuridici. Consulente della Commissione parlamentare antimafia dal 1997 al 2001, ha partecipato per l’Italia all’organizzazione della Conferenza delle Nazioni unite sul crimine organizzato e ha diretto la Conferenza del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica.Nel 2008 è entrato a far parte del governo regionale come tecnico, ricoprendo l’incarico di assessore alla Presidenza e di presidente della commissione Affari istituzionali della Conferenza delle Regioni. Rientrato in magistratura nel 2009 è stato chiamato a Roma a ricoprire l’incarico di ispettore generale capo del ministero della Giustizia e nel 2016 è stato nominato al vertice degli uffici di Procura del Trentino Alto Adige come procuratore generale della Repubblica, carica che ha ricoperto sino al suo pensionamento a luglio dell’anno scorso. All’inizio di quest’anno il presidente della Regione Schifani ha affidato a Ilarda l’incarico di commissario per le aree di sviluppo industriale della Sicilia orientale.(ITALPRESS).-foto ufficio stampa-