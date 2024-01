Albanese “Bene estensione ampiezza negozi nei centri storici delle città siciliane”

PALERMO (ITALPRESS) – “Non può che far bene alle attività imprenditoriali e commerciali siciliane la norma che mette fine allo stop ai vincoli per l’apertura dei grandi negozi in tutti i centri storici delle città siciliane. Si tratta di una norma necessaria ed indispensabile che restituisce alle città, grandi o piccole che siano, vitalità, attrazione e soprattutto porta sana occupazione”. Lo dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, con riferimento all’emendamento che estende l’ampiezza della metratura dei negozi fino a 600 metri quadrati e che sarà votato nei prossimi giorni, nell’ambito della finanziaria regionale. “Da anni imprenditori e associazioni di categoria chiedono di cambiare la norma e finalmente si arriva ad un risultato. Da anni abbiamo assistito, per esempio, alla desertificazione della via Roma a Palermo con centinaia di saracinesche abbassate – conclude Albanese – un panorama triste sia per l’importanza di una via storica che per il numero di occupati che negli anni è via via diminuito. Fenomeno che si è allargato, purtroppo, anche ad assi commerciali rilevanti di altre città”.– foto ufficio stampa Camera di Commercio Palermo Enna – (ITALPRESS).