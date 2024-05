Non sarà in corsa per l’assise civica, Lo Nigro: “Ho fatto delle scelte che comunicherò a breve”

Gela. Il suo nome, soprattutto nella fase quasi preliminare di questa campagna elettorale, è stato spesso al centro dei ragionamenti politici. L’ex consigliere comunale Piero Lo Nigro, storico riferimento dell’area socialista, alle amministrative di inizio giugno non ci sarà. Ha scelto di non correre in prima persona, anche se ci sono candidati che arrivano dal gruppo di riferimento. Lo Nigro era stato individuato dal tavolo dei moderati come soluzione per dare rappresentanza all’agorà politica. Per i moderati, doveva essere lui il candidato a sindaco, capace di mettere insieme progressisti, civici e appunto centristi. La decisione finale è però ricaduta sull’ex assessore Terenziano Di Stefano, con il beneplacito del vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, garante dell’agorà. I moderati non hanno successivamente trovato piena unità di intenti e adesso hanno collocazioni differenti: i renziani di Italia Viva sono diventati collante con i partiti di centrodestra e sostengono l’ingegnere Grazia Cosentino mentre Moderati-Rinnova è una delle liste di “Alleanza per Gela”, con la corsa di Salvatore Scerra. “A giorni – precisa Lo Nigro – farò un comunicato attraverso il quale chiarirò la mia posizione politica e le ragioni che mi hanno indotto a fare certe scelte”. Lo Nigro, fin dall’inizio, è stato convinto che l’agorà e il contesto dei moderati potessero trovare una quadra, arrivando ad un’intesa. Il patto non si è concretizzato. L’esponente socialista non prende per nulla le distanze dal perimetro del centrosinistra. “Guardo alla lista del Pd – dice inoltre – ci sono miei cari amici e altri potrebbero aggiungersene. Stiamo facendo delle valutazioni. In quest’area politica ci sono mutamenti in atto”. Tanti, ancora adesso, gli chiedono di cambiare idea, magari con una candidatura all’assise civica.