Albert Nuova Città Gela senza ostacoli, 3-0 contro Mascalucia: arriva la sesta vittoria

Gela. Ennesimo successo per l’Albert Nuova Città di Gela, che contro l’Alus Volley di Mascalucia raggiunge la sesta vittoria consecutiva in un campionato di Serie C sin qui memorabile. Piegate le avversarie per 3-0 e primato consolidato, ancora una volta, senza concedere neanche un set. Gara in discussione solo nel secondo parziale, con le avversarie che sono entrate in campo con uno spirito diverso e hanno messo in difficoltà le giallorosse, che sono ugualmente riuscite ad imporsi. Nel terzo set regna l’equilibrio. L’Alus tenta di rovinare la festa giallonera ma senza successo. Questa squadra non sa perdere e oggi, dinanzi ad un PalaLivatino stracolmo di tifosi, l’ha dimostrato per la sesta volta in campionato. A fine gara parte il divertimento.