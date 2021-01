Allerta Covid, quaranta nuovi contagi in città: c’è un decesso, sei ricoverati

Gela. Diminuisce, anche se solo di poco, il numero dei nuovi contagi da Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, secondo i dati Asp, sono quaranta, tutti in isolamento domiciliare. In città, però, all’elenco dei decessi si aggiunge quello di un altro paziente, che era affetto dal virus. Sei pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria. Deceduti anche un paziente di Mussomeli e uno di Riesi. Sono stati dimessi, invece, tre pazienti gelesi, due niscemesi e uno di Caltanissetta.