All’Expò di Osaka il gelese Giovanni Scerra suonerà Mozart con la “Mozarteum sinfonieorchester”

Il musicista gelese ha iniziato lo studio del clarinetto e del pianoforte grazie al cugino che lo aveva notato quando aveva ancora 7 anni.

La passione per il clarinetto di Giovanni Scerra da allora è sfociata in un percorso che dal locale istituto musicale “Giuseppe Navarra” lo ha portato in Giappone passando per il diploma accademico presso l’istituto musicale “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta con la tesi “Il fascino del clarinetto nella musica da camera moderna”.

A Trapani arriva la consacrazione presso il conservatorio “Scontrino” dove si esibisce in concerti con un quartetto d’archi e in formazioni di musica da camera, come la “Sicily Denner Ensamble”, il “Vento del Sud Quartet” e il duo clarinetto-chitarra “Astor Piazzolla”. Partecipa a diversi concorsi musicali nazionali e internazionali, raduni bandistici, scambi interculturali in Paesi internazionali come Francia e Malta ma lo scorso anno, grazie al programma Erasmus, ha potuto approfondire i suoi studi presso la “Escola Superior De Musica De Lisboa”. Adesso per il ventiquattrenne gelese Giovanni Scerra si aprono le porte dell’Expò 2025 di Osaka.