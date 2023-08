Altre strisce blu sul lungomare, Cascino: “Decisione assurda”

Gela. Nuove strisce blu sul lungomare Federico II di Svevia, nel tratto che dalla bretella stradale Borsellino arriva fino all’ingresso del porto rifugio. Da questa mattina sono in corso le attività per tracciare gli stalli a pagamento. Una scelta del tutto contestata dal consigliere comunale Vincenzo Cascino. “È assurdo – dice – in questo modo si dà l’ennesima mazzata al poco turismo che la città riesce ad attrarre. Si sta facendo di tutto per far sì che il lungomare diventi una zona off limits. Poi, non bisogna lamentarsi se tanti scelgono altre mete anche per andare al mare”.