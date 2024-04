Tensioni e veleni, Cosentino: “Da Morselli accuse ridicole, si dia priorità ai programmi”

Gela. Le tensioni non mancano in questa campagna elettorale ancora in fase iniziale. I profili soprattutto dei candidati a sindaco sono sostanzialmente vivisezionati, tra sospetti e contrapposizioni già in essere. Sicuramente, la candidatura dell’ingegnere Grazia Cosentino, ex dirigente comunale e poi responsabile tecnico di Impianti Srr, ha attirato tante attenzioni, per il ruolo ricoperto nella società in house che si occupa del servizio rifiuti. È stato l’ex presidente della Regione, il leader Mpa Raffaele Lombardo, a parlare dei “governi ombra” delle Srr, in relazione a candidati sostenuti da queste società. Cosentino ha, fin dall’esordio, escluso qualsiasi anomalia ma i dissidi non mancano. L’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli, anche con un recente post sul suo profilo facebook, ha lanciato un appello ad evitare candidature scomode, sotto più profili. In settimana, è ritornata sul tema, facendo riferimento proprio all’ingegnere Cosentino, alla guida del patto largo moderati-centrodestra. “Non pensavo che si potesse cadere così in basso in questa campagna elettorale. Le accuse che l’assessore Morselli mi ha rivolto sono semplicemente ridicole, perchè false e ingiustamente denigratorie. Il mio passato professionale è impeccabile e solo chi è in cattiva fede può alludere al contrario. Così facendo l’assessore Morselli – dice Cosentino – ha perso un’occasione unica, quella di riscattarsi dagli attacchi violenti che ha ricevuto e difendersi dalle accuse che le sono state mosse in relazione agli scandali recenti e meno recenti che vedono protagonista l’attuale amministrazione. Morselli, mossa esclusivamente dai sentimenti peggiori che la politica ci ha fatto vedere e preoccupata di rimanere in questa competizione elettorale completamente isolata, ha dato sfogo alla sua rabbia e alle sue ansie personali”. L’assessore, negli ultimi giorni, ha anche sottolineato che l’attuale campagna elettorale “non è ad armi pari”. Intorno ai candidati, sia per il consiglio comunale sia per la poltrona di primo cittadino, non mancano voci e appelli, espressi in modo più o meno diretto. La stessa commissione nazionale antimafia, sulla base di un preciso protocollo, comunque non obbligatorio, ha chiesto a tutte le coalizioni di trasmettere liste e nominativi di chi è pronto a correre per le urne di inizio giugno.