L’ex consigliere comunale Salvatore Gallo sosterrà Di Stefano: ha deciso di appogiare la coalizione

“La storia politica di Salvatore Gallo è la storia di un uomo che si è speso per la sua città e lo ha fatto sempre stando in prima linea. Già consigliere comunale in tre legislature, ha sempre lavorato per la collettività evitando ogni forma di personalismo. Non nego che so che in quest’ultimo periodo, come è naturale, è stato avvicinato da molti, certamente per il suo alto profilo politico e personale. Non nascondo che sono molto felice che abbia scelto di sostenermi – dice Di Stefano – sicuro come sono che insieme a tutta la coalizione daremo alla città un governo stabile. La città sarà l’unica vera protagonista indiscussa”. Negli ultimi giorni, la coalizione maturata dall’agorà politca ha ottenuto l’appoggio anche dell’attuale consigliere comunale Paola Giudice e dell’esercente antiracket Franca Evangelista, entrambe in lista con il Movimento cinquestelle.