Pallavolo, il Volley Gela espugna Porto Empedocle e approda in Serie D

Primo set semplice per le biancazzurre, vittoriose per 15-25. Nel secondo parziale escono fuori i padroni di casa, bravi a riaprire la gara col punteggio di 25-16. Serve solo un altro set alle gelesi, che possono anche permettersi di perdere al tie-break e approdare ugualmente in finale. Nel terzo parziale regna l’equilibrio fra le due compagini, entrambe in grado di esprimere il proprio gioco. A spuntarla è però il Volley Gela, che così facendo vince aritmeticamente il doppio confronto e vola in Serie D. Nel quarto e ultimo set vince ancora la squadra ospite col punteggio di 24-26. Doppio successo che suggella una stagione da favola che non poteva terminare diversamente. Adesso la finale che decreterà chi sarà il vincitore del campionato di Prima Divisione.