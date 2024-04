L’accusa di furto, imputato ritenuto responsabile di calunnia: è stato assolto

Gela. L’accusa di calunnia non ha trovato riscontro durante il dibattimento. È stato assolto l’imputato, Claudio Ianni’. In base alla contestazione iniziale, avrebbe accusato l’ex convivente, un cittadino romeno. Lo avrebbe indicato come responsabile di furto all’interno della propria abitazione. Per la procura, quell’accusa non avrebbe avuto fondamento. La difesa però ha provato l’assenza di riscontri per ritenere sussistente l’ipotesi di calunnia.