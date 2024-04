Incardona-Scerra, l’assessore corre con “Alleanza per Gela”: ora le dimissioni dalla giunta

Gela. Ha scelto non solo “la persona Salvatore Scerra” ma anche il progetto politico che ruota intorno ad “Alleanza per Gela”. L’assessore all’istruzione e allo sport Salvatore Incardona aveva già spiegato negli scorsi giorni che la sua collocazione sarebbe stata tra le fila della coalizione a supporto del consigliere comunale FdI, che corre fuori dal blocco del centrodestra ufficiale. Ieri, senza una vera e propria conferenza stampa, Incardona si è presentato agli alleati, all’interno del comitato elettorale per Scerra sindaco, da dove sono passate le new entry di “Alleanza per Gela”. Incardona sarà candidato all’assise civica, tra le fila di “Moderati-Rinnova”, nel tentativo di bissare il risultato di cinque anni fa, quando si presentò sotto il simbolo dell’Udc, alleato peraltro proprio di “Avanti Gela”, formazione nella quale Scerra risultò il secondo più suffragato in assoluto. Il rapporto tra l’Udc e il resto della coalizione di centrodestra, battuta al ballottaggio da quella del sindaco Lucio Greco, non durò molto. La vicenda del ricorso elettorale e visioni politiche non proprio unitarie, convinsero Incardona a sviluppare un dialogo con l’amministrazione comunale, fino a diventare assessore e pezzo forte dello “zoccolo duro” del primo cittadino. In questi anni, i botta e risposta assai accesi, in aula consiliare, proprio con Scerra e con il resto dell’opposizione intransigente, sono stati frequenti. L’ultimo, in ordine di tempo, quello sugli eventi dell’anniversario dello sbarco alleato.