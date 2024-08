Altro colpo ufficiale, Arcidiacono biancazzurro: oggi amichevole al “Presti” con il Santa Croce

Oggi, intanto, allo stadio “Vincenzo Presti” si giocherà un’amichevole con il Santa Croce, alle ore 17. Vista la partita d’andata di Coppa prevista per giorno 1 settembre, è probabile che mister Pensabene schieri, nella prima o nella seconda frazione di gara, l’undici titolare che scenderà in campo contro l’Unitas Sciacca, per testarlo e ricevere indicazioni utili al fine di valorizzare al meglio la formazione. Il tecnico palermitano, ricordiamo, dovrà fare a meno di Savasta, Ficarrotta e Tuvé, oltre che di Prestia, ai box già da qualche giorno e non ancora pronto per rientrare sul terreno di gioco. Non è ancora stata definita la formazione titolare ma i due slot riservati agli under verranno occupati, con ogni probabilità, da Vincenzo Galesi e Cristian Argentati, rispettivamente estremo difensore e terzino destro. Al posto di Savasta, invece, possibile esordio dal primo minuto per Vincenzo Manfré, affiancato da Lo Giudice e, probabilmente, da Arcidiacono, che però ha ancora svolto poche sedute di allenamento con la squadra e potrebbe non essere pronto per essere buttato nella mischia. Al posto di Tuvé dovrebbe giocare, regolarmente, Ottavio Trentacoste, partito dall’inizio anche a Favara, in cui ha giocato terzino sinistro e quinto di centrocampo, occupando sempre la fascia sinistra.