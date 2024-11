“Amministrazione ha già fatto tanto, giudizio positivo”, Castellana: “Quella progressista via giusta”

Gela. In serata, come avevamo riportato, i pentastellati hanno ripreso il confronto interno, dopo la convention romana che ha sancito il definitivo passaggio al modello progressista, nonostante alcune votazioni vadano ripetute. Gli esponenti M5s, con in testa il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, sono grandi sponsor politici del sindaco Di Stefano e del progetto che mette insieme forze progressiste e civiche. “Il giudizio, ad oggi, è sicuramente positivo – dice il capogruppo consiliare Francesco Castellana – vogliamo risollevare la città, passando dal risanamento e dall’attività educativa. Ci sono cantieri importanti che si apprestano al via, mi riferisco alla riqualificazione di Montelungo, al secondo tratto del lungomare e al fronte mare. La biblioteca comunale ha riaperto. Si dà una veste diversa alla città. Siamo solo all’inizio”. Il consigliere M5s, al pari del resto del gruppo, è consapevole che si debba passare da tappe quasi dovute. Il bilancio stabilmente riequilibrato diventa un giro di boa essenziale. “Come consiglieri, in questo periodo, stiamo studiando a fondo il Testo unico degli enti locali, proprio nella parte che riguarda questi temi – sottolinea – non vogliamo farci trovare impreparati quando gli atti arriveranno in aula. Ci sono i debiti fuori bilancio da affrontare, oltre a tutta la disciplina del dissesto”. Secondo l’esponente M5s, grosso merito va dato alle commissioni consiliari. “Lavorano molto e lo fanno con raziocinio – precisa – è un’attività che fa da collegamento tra l’amministrazione e la città. Tante commissioni sono spesso fuori dal municipio, per incontrare i cittadini e per affrontare i problemi dei quartieri. E’ un merito che va dato sia alla maggioranza sia all’opposizione, che sanno comunque dialogare, nelle commissioni e con l’amministrazione comunale”.