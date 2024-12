Amo Gela affidata a Docente, è lui il nuovo allenatore dei bianconeri

Gela. Cambia la guida tecnica in casa Amo Gela. Il sodalizio presieduto da Felice Mezzasalma ha scelto Emanuele Docente come proprio traghettatore in seguito alle dimissioni del duo composto da Francesco Italiano e Tony Caci, rassegnate lo scorso 19 novembre in seguito al pareggio contro il Lagoreal. Una decisione forte, quella presa dai bianconeri, e maturata in seguito ad un periodo tutt’altro che positivo visti i risultati ottenuti sinora, sicuramente al di sotto delle aspettative che si erano venute a creare prima dell’inizio del torneo di Seconda Categoria. Ci si aspettava una squadra ammazza campionato, vista la qualità dell’organico, ben diverso rispetto a quello che nella passata stagione ha ottenuto il salto di categoria in extremis, all’ultima giornata. L’Amo Gela, invece, finora ha riscontrato più di qualche difficoltà. Al termine del girone d’andata, la classifica sorride ai bianconeri, che nonostante il periodo negativo si trovano ancora al terzo posto, a sole quattro lunghezze dalla vetta occupata dal Riesi.