Ancora acqua in strada, perdita in via Butera: disservizi si ripetono

Gela. Da mesi, sono in corso lavori per il rifacimento della rete idrica. Nonostante gli interventi, però, le perdite si susseguono. Nella notte, l’acqua si è riversata lungo un tratto di via Butera, a ridosso di via Cicerone. Anche in questo caso, un guasto ha fatto finire l’acqua in strada. In una città,che soffre da anni la carenza idrica, disservizi di questo tipo sono un continuo campanello d’allarme. Da tempo, perdite dello stesso tipo si registrano in altre zone del perimetro urbano.