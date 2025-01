Anno giubilare della Diocesi, Gisana officia: inchiesta e silenzi sono sempre più pesanti

Gela. L’assenza delle istituzioni e tanti banchi vuoti in cattedrale. Si è aperto tra grandi imbarazzi l’anno giubilare a Piazza Armerina, la Diocesi al centro delle polemiche per le accuse che investono i suoi vertici.

Il vescovo Rosario Gisana, attualmente indagato per falsa testimonianza insieme al suo vice Vincenzo Murgano dopo la condanna per abusi su minori di don Giuseppe Rugolo, ha officiato il Giubileo ordinario dell’anno Santo 2025 lanciando un messaggio che, però, non sembra aver raggiunto il cuore dei fedeli.

E così anche il sindaco Nino Cammarata, ha lasciato quasi subito la cerimonia.

E proprio su questa vicenda è tornato a farsi sentire il Movimento ‘Non accetto prediche da chi copre un abuso’, che riunisce cattolici ferventi e cittadini delusi.