Appalti pubblici a Niscemi, presunto “cartello” per controllarli: “Maturata la prescrizione”

Gela. Alcune contestazioni, già dopo l’apertura del dibattimento, si rivelarono prescritte, per via del lasso di tempo trascorso. La procura, questa mattina, ha ribadito il “non doversi procedere” anche per tutti gli altri capi di accusa. L’inchiesta si concentrò su presunti accordi tra aziende per aggiudicarsi importanti appalti pubblici a Niscemi. Fra gli imputati, diversi imprenditori gelesi. Secondo le contestazioni iniziali, ci sarebbe stato un presunto “cartello” in grado di assicurare l’affidamento dei lavori, regolando i prezzi delle offerte. Le attività investigative presero il via dall’esito dell’accesso della commissione prefettizia che si insediò nel municipio niscemese dopo i fatti dell’inchiesta “Polis”. Presunte anomalie si concentrarono, ritennero gli inquirenti, intorno agli appalti per la realizzazione di un centro per diversamente abili, per i lavori al mercato ortofrutticolo, per la manutenzione di scuole ed edifici pubblici, per quella delle strade comunali e per gli interventi alla scuola “Bufalino”.