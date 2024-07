Archestrato di Gela, un food advisor dell’antichità

Gela. Nella carbonara ci va il guanciale o la pancetta? No, Archestrato non vi avrebbe potuto rispondere, non si conosceva ancora questa ricetta nel IV secolo a.C., ma avrebbe potuto darvi mille altri consigli.

Infatti, scrisse un’opera che potrebbe essere considerata l’antenata di tanti siti come Trip advisor o di programmi televisivi che decantano le bontà locali: si chiamava “I piaceri della tavola”.

Era un’opera molto originale per la sua epoca perché, strano a dirsi, non era semplicemente una guida enogastronomica, ma una vera e propria opera di poesia. Sì, un testo in versi. E che versi! Si trattava nientemeno che di esametri, quelli usati nella poesia epica, la poesia più seria, quella che celebrava le gesta degli eroi e le loro sofferenze (avete presente l’Iliade e l’Odissea? Ecco).

Un’epica del buon cibo e del buon vino, insomma, e dei luoghi migliori in cui trovarli.

Questo nostro antenato, dunque, fa qualcosa di abbastanza insolito, fa diventare oggetto di poesia un argomento basso: figuriamoci se Omero avrebbe potuto indicare le città in cui trovare il pesce migliore o quale vino scegliere. Ci sarebbe stato quasi da ridere: gozzovigliare al massimo poteva essere argomento da commedia.