Area crisi, su investimenti troppe inefficienze: Lorefice si è rivolto alla presidenza della Repubblica

Gela. I ritardi e le inefficienze sono emersi durante l’audizione in commissione industria al Senato, sulla scorta di un’interrogazione proposta dal parlamentare M5s Pietro Lorefice. L’area di crisi e i progetti per nuovi investimenti sul territorio, ad oggi, si sono rivelati ben poca cosa. Il senatore, dopo la risposta del governo alla sua iniziativa, ha deciso di andare avanti, cercando di coinvolgere direttamente la presidenza della Repubblica. Ha chiesto un incontro ufficiale. L’area di crisi e l’accordo di programma erano stati delineati con l’ambizione di aprire le porte, con condizioni agevolate, ad investimenti per il rilancio e per l’occupazione, alternativi a quelli di Eni. Il primo bando affidato ad Invitalia ha condotto a conclusione un solo progetto. L’avviso bis, che avrebbe dovuto invertire la tendenza attraverso parametri meno rigidi e con una platea più ampia, si sta rivelando un insuccesso. Come ha comunicato Lorefice, valutando la risposta arrivata dal Ministero delle imprese, “su dodici richieste di finanziamento di progetti imprenditoriali, sette sono state scartate oppure oggetto di rinuncia da parte delle imprese stesse. Delle cinque rimanenti, soltanto una è stata ammessa, per un finanziamento di 987mila euro. In sostanza a più di un anno dal lancio del secondo avviso di Invitalia, finora è stato messo a terra solo il 4,5 per cento dello stanziamento complessivo per l’area di crisi di Gela”. Il senatore ha parlato di “una situazione inaccettabile”. Uno spaccato che non pare far intravvedere molti altri spazi. Ad ottobre, l’accordo di programma, con l’integrazione che aveva permesso una proroga, va a scadenza.