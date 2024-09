Area di crisi, nota a Palazzo di Città: si terrà un vertice ministeriale

Gela. L’incertezza è ancora forte. L’area di crisi e l’accordo di programma, come abbiamo riferito più volte, ad oggi non hanno generato i risultati attesi in termini di nuovi investimenti. Sul tavolo rimangono circa ventidue milioni di euro. Il primo avviso ha partorito un unico progetto selezionato. Il secondo invece è ancora in fase di sviluppo ma i ritardi ci sono, denunciati di recente a seguito di un’interrogazione del senatore Pietro Lorefice. Il sindaco Di Stefano, ad inizio settimana, ha ricevuto una nota dall’assessore regionale Edy Tamajo. Il primo cittadino ha infatti insistito per un tavolo sull’area di crisi locale. Si terrà al ministero prima di fine settembre. Ieri, una comunicazione è pervenuta a Palazzo di Città. Servirà probabilmente una nuova proroga, dato che la scadenza per quella in essere è fissata ad ottobre. Il sindaco parteciperà ad una riunione che a questo punto potrebbe mettere i presupposti per non far morire l’area di crisi e gli oltre venti milioni di euro, per ora mai finalizzati ai progetti.