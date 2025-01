Area di crisi, ritardi e procedure a rilento: nuovo atto ispettivo rivolto al ministro

“Una volta giunti alla scadenza della proroga dell’accordo di programma firmata nel 2022, non si è ancora proceduto a un ulteriore rinnovo, lasciando i territori dell’area di crisi senza le agevolazioni necessarie al loro rilancio; a parere dell’interrogante, vista l’imminente scadenza della proroga al momento della firma della stessa, il ministro avrebbe dovuto immediatamente iniziare a lavorare per la firma di un’ulteriore proroga al fine di evitare altre gravi perdite di tempo che hanno come risultato unicamente il peggioramento della situazione in cui versano i territori coinvolti”, si legge nell’atto. Al culmine di tempi sempre più lunghi e di pochissimi esiti dai bandi coordinati da Invitalia, il senatore è tornato a chiedere “se il ministro in indirizzo abbia già avviato la procedura per un ulteriore rinnovo dell’accordo di programma per l’area di crisi industriale di Gela e se non ritenga doveroso concludere la stessa nel minor tempo possibile; quale sia lo stato dell’arte per le domande di finanziamento pervenute per l’area di crisi industriale complessa di Gela per l’avviso del 2019 e per quello del 2023”.