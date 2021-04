Area fitness alla rotonda est, affidati i lavori: scelta azienda per la realizzazione

Gela. L’importo complessivo è di poco superiore ai 63 mila euro. Sono stati affidati i lavori per l’area fitness, da realizzare alla rotonda est, sul lungomare Federico II di Svevia. I funzionari del settore ambiente hanno adottato la procedura di affidamento diretto, attraverso una selezione sulla piattaforma Mepa. Alla fine, i lavori verranno realizzati da un’azienda pugliese, la “Illumina group srl”, la cui offerta è stata ritenuta conforme. L’amministrazione comunale ha scelto di guardare verso chi pratica sport all’aperto e la zona della rotonda est è stata ritenuta quella idonea per la realizzazione dell’area fitness, con attrezzi e spazi adatti. Sul provvedimento, c’è la firma del dirigente del settore Grazia Cosentino, che ha attestato la regolarità dell’intera procedura per l’affidamento dei lavori. Non sono ancora chiari i tempi di avvio, considerando anche l’emergenza pandemica.