“Argo-Cassiopea”, il fondo Carlyle acquisisce le quote di Energean: via libera dall’Antitrust

Gela. La scorsa settimana, da Eni hanno fatto sapere dell’avvio della prima fase di produzione del progetto per il gas “Argo-Cassiopea”. E’ l’investimento principale successivo al protocollo di intesa di dieci anni fa, che sancì la riconversione della raffineria di contrada Piana del Signore. Consentirà alle casse comunali di arrivare a consistenti fondi a titolo di royalties. Intorno all’investimento per il gas, si sono accesi gli interessi del fondo di private equity Carlyle che ha acquisito gli asset nel settore detenuti dalla società Energean, compreso il quaranta per cento proprio in “Cassiopea”. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha dato il proprio assenso. E’ un’operazione che ha coinvolto altri investimenti nell’esplorazione e produzione, non solo in Italia ma anche in Croazia e in Egitto. Per l’Antitrust, come si legge nel bollettino settimanale, “l’operazione in esame non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante”. Proprio l’autorità garante aveva comunicato l’avvio di una verifica.