“Argo-Cassiopea”, su royalties vicenda al Tar: ricorso del Comune di Butera, Gela si costituirà

Gela. Le royalties dell’investimento sul gas “Argo-Cassiopea” si propongono come entrate finanziarie consistenti per Palazzo di Città ma anche per i Comuni di Licata e Butera, che rientrano lungo le aree di costa toccate dalle attività. Con il provvedimento regionale reso pubblico, sono state indicate le percentuali che toccheranno ai tre Comuni, sulla quota dovuta alla Regione. Il Comune di Butera, attraverso il sindaco Giovanni Zuccalà, ha scelto la via giudiziaria, con ricorso al Tar Palermo. E’ ritenuta insufficiente la quota del 5,56 per cento a fronte del 47,53 per cento destinato a Gela e del 46,92 per cento previsto per Licata. L’amministrazione comunale buterese rintraccia degli squilibri ritenuti oggettivi e al Tar, attraverso il legale Rocco La Placa, chiede anzitutto la sospensiva, “congelando” gli effetti di tutti i provvedimenti rilasciati dalla Regione. La giunta Di Stefano, davanti al ricorso notificato dal Comune di Butera, ha disposto di costituirsi nel procedimento. Sarà dato mandato ad un legale.