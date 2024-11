“Argo-Cassiopea”, tavolo prescrizioni: “Inviate richieste di pareri agli enti competenti”

Gela. Sono previste nelle autorizzazioni comunali rilasciate ad Enimed per il progetto “Argo-Cassiopea”. Mentre l’investimento della multinazionale per il gas si avvia verso la fase di produzione, è ancora in fase piuttosto interlocutoria il tavolo per l’attuazione delle prescrizioni ambientali dettate all’azienda. Fino ad oggi, si sono svolte poche riunione, rimaste comunque interlocutorie. Il riferimento della Riserva Biviere Emilio Giudice ha spesso insistito affinché si proceda con solerzia. Si tratta di prescrizioni per interventi di salvaguardia e risanamento ambientale delle aree limitrofe al progetto “Argo-Cassiopea” ma non solo. I costi sono certamente ingenti. Manca una precisa quantificazione così come non è stata delineata una vera e propria strategia di intervento. Il tavolo tecnico è seguito dall’assessore Filippo Franzone, sulla base delle deleghe affidategli dal primo cittadino Di Stefano. L’assessore sta cercando di avere riscontri concreti.