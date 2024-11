Nuova tangenziale, fase espropri completata: “Cantieri al via dal 2025”

Gela. E’ una delle opere strategiche, riportata nell’elenco di Anas. La nuova tangenziale concentra investimenti pubblici per circa trecento milioni di euro. I cantieri dovrebbero vedere la luce dal prossimo anno. E’ stato confermato durante un recente incontro che ha messo insieme i riferimenti Anas e l’amministrazione comunale. Come spiega l’assessore ai lavori pubblici Lugi Di Dio, “la fase degli espropri è stata conclusa”. Sono in corso ultime attività per acquisire aree nelle quali si prevedono attività di cantiere. “In alcune zone – spiega Di Dio – è già iniziato il picchettamento per delimitare le aree di intervento”. Dagli approfondimenti condotti, nel corso delle recenti verifiche, arriva la conferma di cantieri al via dal prossimo anno. Saranno importanti non solo per l’infrastruttura ma anche per l’occupazione di manodopera da impiegare nei lavori. I sindacati, non a caso, hanno sempre guardato alla nuova tangenziale come ad un’opportunità di sviluppo.