Ars, per la legge finanziaria tutto rinviato al 27 dicembre: niente voto sul maxiemendamento

Gela. L’aula dell’Ars si ferma per i giorni delle festività natalizie. Non ci sarà, per ora, nessun voto neppure sul maxiemendamento governativo. E’ atteso dall’amministrazione Di Stefano, con l’obiettivo dello “sblocca royalties”, a quanto pare con la possibilità di gestire i fondi in cassa in municipio, ma vincolati, senza la soglia di una percentuale. In ogni caso, se ne riparlerà non prima del 27 dicembre, quando è stata fissata la prossima seduta. In nottata, dopo una giornata di aula e di trattative politiche, il vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana, il pentastellato Nuccio Di Paola, ha disposto lo sciogliete le righe.