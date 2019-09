Ars stoppa precari, in bilico operatori Camera Commercio: “Dove sono onorevoli del territorio?”

Gela. “Congelato”, all’Ars, il rifinanziamento in favore dei lavoratori precari, compresi quelli della Camera di Commercio. Uno stop che rischia di esacerbare gli animi, soprattutto tra gli operatori della Camera di Commercio locale. Anche quelli degli uffici gelesi sono in stato di agitazione e da tempo chiedono certezze e stabilizzazione, dopo decenni di precariato. L’Assemblea regionale, nel corso della discussione sul collegato alla prossima finanziaria, ha stralciato l’articolo che consentirebbe il rifinanziamento del “precariato storico”. “La Cgil Funzione Pubblica di Caltanissetta chiede con fermezza al governo regionale l’immediata ripresentazione dell’articolo, già esitato favorevolmente dalla quinta commissione e che non ha aggravio di nuove spese – dicono i sindacalisti Giancarlo La Rocca e Rosanna Moncada – meritano attenzione tutti i lavoratori precari e in particolare il personale a tempo determinato delle Camere di Commercio della Sicilia, che da mesi cerca di far sentire la propria voce organizzando assemblee e sit-in. La situazione è grave non soltanto per i lavoratori ma anche per l’utenza che, per il proclamato stato di agitazione, non può ottenere i servizi necessari. Basti pensare che lo sportello della Camera di Commercio di viale Mediterraneo, che è gestito da soli quattro lavoratori precari, espleta servizi essenziali relativi al Registro Imprese, Rec, Albo Imprese Artigiane e Firma Digitale. Disagi pure presso il Tribunale di Gela, dove prestano attività altri quattro lavoratori precari in prestito dalla Camera di Commercio di Caltanissetta. Da tempo la Cgil Funzione Pubblica provinciale chiede alla Camera di Commercio di Caltanissetta, atti concreti che prevedano un percorso serio e funzionale che stabilisca il fabbisogno del personale in maniera da potere applicare le leggi di stabilizzazione esistenti e che già altre amministrazioni hanno utilizzato”.