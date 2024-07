As Avvocati Gela, Di Mauro è il nuovo presidente: con lui Vella e Vasta

Gela. Importanti novità in casa As Avvocati Gela, con l’assegnazione delle nuove cariche sociali. A sostituire l’uscente presidente Giuseppe D’Aleo sarà l’avvocato Filippo Di Mauro, affiancato dai colleghi Alessandro Vella e Vincenzo Vasta, rispettivamente segretario e tesoriere dell’associazione.

Numerose le iniziative in programma da parte del club, che a fine settembre sarà impegnato a Ragusa in un quadrangolare che vedrà la presenza, tra i vari, degli avvocati di Pescara e di quelli palermitani, neo campioni d’Italia. L’associazione non è nuova a questo tipo di iniziative, avendo disputato, da poco, il campionato nazionale forense di calcio, accedendo alle fasi finali tenutesi a Gabicce Mare, nelle Marche.