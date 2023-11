“Asse attrezzato ex Asi passi ad Anas”, Sicindustria: “Continuità con la nuova tangenziale”

Gela. Cedere l’asse attrezzato dell’agglomerato industriale all’Anas. È questa la proposta di Sicindustria Caltanissetta che, con il suo delegato alle infrastrutture Maurizio Damante, ha già avviato una interlocuzione con i vertici regionali e nazionali di Anas. “L’obiettivo – spiega Damante – è quello di avere una continuità anche gestionale della tangenziale, dalla SP 626 fino allo svincolo per Vittoria, in prossimità del cimitero di Farello. Prospettiva che risolverebbe finalmente l’annoso problema della connessione della viabilità industriale e cittadina con la statale 117 bis e la statale 115”. Ad oggi, infatti, l’Anas sta già lavorando per la realizzazione della nuova tangenziale. La gara d’appalto è già stata svolta e già sono stati assegnati i lavori all’impresa aggiudicataria per un importo di circa 304 milioni di euro. La strada, denominata S.S. 626 “della Valle del Salso Lotti 7 e 8 e completamento della Tangenziale di Gela tra la SS. 117 bis e la S.S. 626 (Caltanissetta–Gela)”, ha uno sviluppo complessivo di circa 15 km. La nuova viabilità Anas si articola dall’attuale strada 626 Caltanissetta–Gela, in prossimità della zona artigianale di Butera, fino a un nuovo svincolo che intercetterà la SS 117 bis in prossimità dell’ingresso in città. Tutto il percorso si svilupperà a nord sia della S.S. 115 Gela-Agrigento e quindi supererà a nord anche la via Venezia. “La nuova viabilità – continua Damante – avrà l’immediato vantaggio di ridurre notevolmente il traffico degli autocarri e degli autoveicoli provenienti da Licata o Caltanissetta e diretti verso Vittoria o Catania e viceversa, sia nella via Venezia che nella la zona balneare di Manfria e Femmina Morta. Tuttavia, la realizzazione da parte di Anas di questa nuova viabilità extraurbana, pur producendo innumerevoli vantaggi alla viabilità del nostro territorio, non risolverebbe alcune criticità che riguardano il traffico veicolare, e soprattutto degli autocarri, in ingresso e in uscita dalla zona dell’agglomerato industriale”.