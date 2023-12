Asse ex Asi, vertice per valutare soluzioni: “Anas disponibile a subentrare, sarà chiesto tavolo in Regione”

Gela. L’asse attrezzato ex Asi all’Anas. E’ questa la traccia che si sta seguendo, anche a conclusione di un tavolo che si è tenuto in sede prefettizia. Oggi, c’erano l’amministrazione comunale, i tecnici di Irsap e appunto quelli di Anas. Palazzo di Città, già alle strette per via della crisi finanziaria e del dissesto, fa fatica ad ipotizzare di poter gestire in maniera efficiente l’asse attrezzato, così come la rete viaria cedutale di recente e che connota proprio l’intera area industriale locale. Nel corso della riunione, convocata peraltro su insistenza del senatore grillino Pietro Lorefice, è emersa la disponibilità di Anas. Prenderebbe in carico l’asse attrezzato, sostituendosi al Comune, e così inserendolo nel più ampio progetto di collogamento con la nuova tangenziale. L’asse attrezzato potrebbe fare da punto di congiunzione con l’area della statale 115 e costituire uno sbocco importante per le aziende insediate. Si dovrà comunque passare dal Ministero delle infrastrutture e probabilmente dalla Conferenza Stato-Regioni.