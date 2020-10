“Assessore? Potrebbe essere di FI”, Mancuso: “Serve condivisione su tutte le scelte”

Gela. “Non credo che la maggioranza del sindaco Lucio Greco abbia particolari problemi. L’assessore da nominare? Può essere sia arrivato il momento per il secondo assessore di Forza Italia”. Il deputato regionale Michele Mancuso analizza la situazione attuale dei pro-Greco, coalizione che ha tra le basi politiche di riferimento proprio quella di Forza Italia. Mancuso, lo scorso anno, è stato uno dei referenti dell’alleanza elettorale arcobaleno e torna in parte a sbilanciarsi, anche sulla rappresentanza forzista in giunta. Il suo gruppo già schiera l’assessore Nadia Gnoffo, ma il deputato e i consiglieri azzurri non hanno mai fatto mistero di puntare ad una seconda rappresentanza. “Continuiamo ad augurarci che tutti gli impegni vengano rispettati – aggiunge Mancuso – noi lo stiamo facendo, attendiamo che lo facciano anche gli altri”. Il deputato non cambia rotta, confermando quella degli scorsi mesi, quando ancora era in bilico l’ingresso dell’Udc in maggioranza e si stava configurando il rimpasto in giunta. “Il dialogo deve essere più concreto e incisivo rispetto al passato. Ci vuole condivisione in tutte le scelte”, continua. Evidentemente, pur senza creare troppi scossoni, i forzisti aspettano risposte chiare dall’avvocato Greco. Il dialogo non si è mai veramente interrotto, ma Mancuso e i suoi pare vogliano rassicurazioni politiche. L’emergenza sanitaria che prosegue ha di fatto tolto priorità a qualsiasi ragionamento di tenuta politica tra gli alleati, ma ad oltre un anno dall’ingresso a Palazzo di Città anche rappresentanze strutturate come quella di Forza Italia non vogliono andare incontro a brutte sorprese.