Assunzioni servizio rifiuti, sindacati “mancata concertazione”: Impianti, “nessun incontro”

L’amministratore di Impianti Srr, Giovanna Picone, e il presidente della Srr4, Gianfilippo Bancheri, non intendono però fare passi indietro. “Ma da che parte stanno i sindacati? Le sigle sindacali Fit-Cisl, Orsa, Filas e Usb, chiedono un incontro urgente con la Impianti Srr, al fine di bloccare le procedure per la selezione di settantasette operatori. Scrivono di una contestazione della procedura di pubblicazione del bando e di una richiesta di confronto urgente. Restiamo basiti da simili note dopo decine di incontri e condivisioni dei contenuti delle procedure di selezionile che abbiamo fatto in questi mesi e che hanno ritardato e dilatato i tempi di pubblicazione proprio per il confronto costante e puntuale tra la Impianti e le sigle tutte – dicono Picone e Bancheri – non concederemo nessun incontro perché abbiamo discusso ogni virgola presente nel bando, i cui contenuti rispettano tutti i dettami di legittimità. Staccarci dalla somministrazione per le ultime settantasette risorse è un dovere della Impianti e un diritto da offrire ai lavoratori che meritano che la loro esperienza possa misurarsi in una pubblica selezione, che possa garantirgli una stabilità futura all’interno dell’azienda. Abbiamo sempre garantito ai nostri lavoratori diritti e dignità e il confronto con i sindacati non è mai stato l’ottenimento di risultati strappati alla società ma concordati in un clima sereno e ragionevole”.