Astensione legali, “da governo solo risposte basate sul carcere e sulla restrizione del diritto di difesa”

Gela. Emergenza carceri e limitazioni allarmanti del diritto di difesa. Sono queste le ragioni alla base dell’astensione dalle udienze dei legali delle Camere penali italiane. Un’iniziativa conclusasi ieri. Anche gli avvocati della Camera penale “Eschilo” hanno aderito, nei tre giorni (da mercoledì e fino a venerdì). “Siamo convinti che la risposta del governo, su un piano pubblico, non possa sempre essere carcere-centrica – dice il presidente della Camera penale Rocco Guarnaccia – si rende più rigido il regime carcerario e si aumentano i reati che determinano la detenzione. Però, non si tiene per nulla in considerazione che è in netto aumento la percentuale di suicidi nelle strutture di detenzione, quindici solo dall’inizio dell’anno. Le strutture sono sovraffollate. Il governo addirittura restringe il ricorso a misure alternative. Inoltre, non accettiamo che si renda quasi impossibile l’appello per gli imputati assenti o irreperibili”. Il presidente del Consiglio dell’ordine, Mariella Giordano, parla della necessità di un confronto istituzionale. “Serve un tavolo di lavoro complessivo su tutti questi aspetti – spiega – non si può accettare l’idea di una giustizia meramente forcaiola. Tutti siamo per l’efficienza e la celerità ma senza restringere il diritto di difesa riconosciuto nel nostro ordinamento. Vanno rispettati i diritti di tutti i cittadini e di tutte le parti, imputati o parti civili nel caso del processo penale”.