Gela sfida il Milazzo, a centrocampo arriva il play Calderone

Gela. Alla vigilia del match di domani pomeriggio, il Gela Calcio annuncia un nuovo innesto a centrocampo. Si tratta di Francesco Calderone, playmaker trapanese, classe 2004, che può vantare nella sua giovane carriera un’esperienza in Serie C con il Monterosi Tuscia. Innesto mirato da parte del direttore Alessandro Bonaffini in una zona del campo a corto di giocatori. Adesso manca solo il centravanti, anche se non è detto che arriverà. La squadra di mister Mirko Fausciana, o meglio di mister Matteo Barresi, affronterà domani al “Vincenzo Presti” il Milazzo, quinto in classifica a pari punti coi biancazzurri. Out per infortunio Pietro Bellomo. Fuori per squalifica invece Pedro Martinez, Joele Golisano, Simone Veca, Federico Rechichi e proprio mister Fausciana, squalificato fino al 20 febbraio e assente quindi contro Milazzo e Rocca Acquedolcese. Da vedere dunque quale sarà dunque l’undici titolare che scenderà in campo domani. Se si dovesse optare nuovamente per la difesa a tre, probabile vedere Gambuzza, Tuvé e Longo, ultimo arrivato che non ha ancora giocato dal primo minuto.