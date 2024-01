Ato rifiuti, vertice in Regione: sarà presentato bilancio liquidazione, Greco “assenza scelta infelice”

Gela. I sindaci di Niscemi, Butera, Delia, Sommatino, Mazzarino e Riesi, come avevano già annunciato, non hanno preso parte alla riunione indetta dall’assessorato regionale, attraverso il dipartimento acqua e rifiuti. Oggi, a Palermo, si è fatto il punto sulle attività dell’Ato Cl2 in liquidazione, retto dal commissario Giuseppe Lucisano. I sei sindaci, da mesi, insistono invece affinché venga convocata l’assemblea per valutare il passaggio degli asset dell’Ato rifiuti alla Srr e ancora per decidere l’eventuale sostituzione del commissario. I rapporti con Lucisano sono ai minimi ormai da tempo. All’incontro, invece, c’era il primo cittadino gelese Lucio Greco, insieme alla rappresentanza del Libero consorzio e ai componenti del collegio sindacale Ato. E’ stata condotta una disamina, insieme all’assessorato e al dirigente. Lucisano ha indicato i punti di intervento e ha preannunciato che sarà presentato in tempi brevi un bilancio di liquidazione, oltre al piano per il capping delle due vasche dismesse di Timpazzo, A-B e C-D, ancora nella gestione dell’ambito. Sarà poi la Regione ad occuparsi delle verifiche sull’osservanza degli obblighi previsti, anche rispetto alle vasche.