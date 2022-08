Atti finanziari, è ancora attesa: consiglio va verso lo stop estivo

Gela. Il piano economico finanziario e il provvedimento sulle tariffe Tari potrebbero essere gli ultimi atti approvati, al fotofinish, prima della pausa estiva. Il sì, piuttosto sofferto, è arrivato la scorsa settimana. Ora, le attività dell’assise civica vanno incontro ad una pausa, per almeno due settimane, quelle clou di ferragosto. Giovedì, è prevista una conferenza dei capigruppo. L’ha convocata il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. Al momento, alla presidenza non sono pervenuti altri atti. Difficilmente il consuntivo e il bilancio di previsione potranno essere approvati prima dello stop, come invece era accaduto lo scorso anno. A questo giro, invece, pare sarà necessario più tempo, anche se gli uffici sono al lavoro soprattutto per il consuntivo, che consentirà di mettere mano all’individuazione di almeno un nuovo dirigente, vista la situazione di emergenza totale negli uffici dell’ente. “Chiaramente, proporrò ai capigruppo che se in questo periodo di fermo dovessero pervenire atti urgenti, allora convocherò il consiglio”, dice Sammito. Sulla sua scrivania gli atti finanziari non sono arrivati ed erano quelli attesi per il rush finale. Gli uffici stanno portando avanti le attività preliminari ma bisognerà arrivare in aula prima possibile.