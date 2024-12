Atti finanziari, opposizione assente in aula: “Nessuna strategia, noi ci siamo sempre per la città”

Gela. E’ una fase di forte tatticismo in consiglio comunale. L’amministrazione e più in generale la maggioranza attendono buone nuove dall’Ars, per il voto al maxiemendamento, che contiene lo “sblocca royalties”, essenziale per dare fiato alle finanze del municipio, così da chiudere il bilancio stabilmente riequilibrato. In aula consiliare, si susseguono variazioni di bilancio e debiti fuori bilancio. Questa mattina, la maggioranza ha dato il via libera a tre variazioni. Si tornerà in aula venerdì mattina, con debiti fuori bilancio da varare. Oggi, l’opposizione non ha partecipato ai lavori. La scorsa settimana, la maggioranza ha pressato fino a parlare di “irresponsabilità” della minoranza che si tira fuori dal voto sugli atti finanziari di fine anno. La meloniana Cavallo ha però rimandato al mittente le accuse, ricordando quanto sta facendo il centrodestra, a iniziare dal parlamentare del suo partito Salvatore Scuvera, impegnato sul fronte dello “sblocca royalties” e non solo.