Nuovo cda Srr, Bancheri: “Innovazione tecnologica e sinergia con tutti i sindaci”

Gela. Proseguirà lungo la direttrice già messa in atto nel corso della sua precedente presidenza del cda della Srr4, la società che sovraintende il ciclo locale dei rifiuti. Gianfilippo Bancheri, sindaco di Delia, ribadisce la propria intenzione, gestionale e non solo, anche dopo la riconferma, decisa la scorsa settimana dall’assemblea della Srr. “La gestione dei rifiuti – spiega – non è una questione secondaria ma un tema strategico per il futuro delle nostre comunità. E’ essenziale l’approccio partecipativo e sinergico che deve coinvolgere i sindaci di tutti i Comuni interessati, Gela, Niscemi, Butera, Piazza Armerina, Mazzarino, Riesi, Sommatino e Delia”. Insieme a lui, nel cda, riconferma per il sindaco di Riesi Salvatore Sardella e per quello di Sommatino Salvatore Letizia. Bancheri insiste su “una gestione inclusiva, capace di valorizzare il contributo di ogni amministrazione locale. Il ciclo dei rifiuti deve diventare un esempio di coesione territoriale, attraverso decisioni condivise e orientate al beneficio collettivo”. Dello stesso avviso gli altri componenti del consiglio di amministrazione. “Siamo determinati a far funzionare questa nuova fase come una vera squadra, valorizzando le specificità di ciascun territorio – riferiscono Sardella e Letizia – la cooperazione tra i sindaci dell’assemblea e il cda sarà fondamentale per affrontare in sinergia le sfide comuni e trasformarle in opportunità. Questo nuovo corso è un’occasione per costruire un modello innovativo e sostenibile, che guardi al lungo termine. È nostra responsabilità garantire trasparenza e concretezza nel perseguire obiettivi dei quali possano beneficiare tutte le comunità coinvolte”.