Attività trasfusionali, Regione conferma accreditamento anche per il servizio locale

Gela. Nell’ultimo anno, sono stati effettuati più controlli e verifiche nelle strutture del servizio trasfusionale del “Sant’Elia” di Caltanissetta e in quelle dell’articolazione organizzativa del “Vittorio Emanuele”. Erano emerse delle “non conformità” che spinsero gli ispettori a richiedere un adeguamento. Attività che hanno dato esito favorevole, al punto da consentire al dipartimento per le attività sanitarie dell’assessorato regionale della salute di chiudere la procedura per il rinnovo dell’accreditamento (per il prossimo biennio).