Grillini con vista Senato, exploit M5s: Di Paola all’Ars, Damante e Lorefice a Roma

Gela. Cinquestelle e con vista Senato. Per i pentastellati quella che si è chiusa è una tornata elettorale che segna una nettissima ripresa, a livello territoriale, rispetto alla mezza disfatta delle recenti amministrative in diversi Comuni della provincia. I grillini, a molti, erano parsi ormai fuori dai giochi, con un ciclo praticamente chiuso. Così non è stato. La scia del leader Giuseppe Conte, che si è pure concesso il bagno di folla in piazza Umberto I con tanto di operai sul palco, ma anche temi portanti come la garanzia del reddito di cittadinanza e programmi stile bonus 110 per cento, hanno infiammato l’elettorato e i risultati si sono visti. Se il parlamentare Ars Nuccio Di Paola ha dovuto cedere nella corsa per la presidenza della Regione (troppo arduo il compito con un centrodestra pigliatutto e un De Luca che ha fatto bene in diverse zone dell’isola), ottenendo comunque la riconferma all’Assemblea regionale, i grillini strappano due pass per Palazzo Madama. È ufficiale l”elezione di Ketty Damante, che dall’Ars si trasferisce a Roma in Senato. Praticamente fatta anche per il senatore uscente Pietro Lorefice.