Aumento contagi Covid in città, tornano i militari: “Controlli a tappeto ogni giorno”

Gela. Per tentare di arginare il contagio da Covid, in città ritorna l’esercito. La decisione è stata formalizzata dalla prefettura di Caltanissetta. Il prefetto Cosima Di Stani ha avuto un lungo confronto con i vertici delle forze dell’ordine e con i referenti del sesto reggimento bersaglieri di Trapani. I militari effettueranno controlli nei punti più sensibii della movida, ma anche nei pressi dei locali, molto frequentati dai giovani. Un rafforzamento delle misure deciso soprattutto per i casi di Gela e Niscemi. Verranno organizzati controlli delle forze dell’ordine e dei militari, ogni giorno, dalle 18 in poi.