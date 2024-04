L’ex scalo ferroviario destinato a rinascere, lavori per rilanciare anche il sito archeologico

Gela. Una rinascita dell’ex scalo ferroviario e dell’intera area. Il progetto è finanziato con i fondi di “Qualità abitare” e impegna circa cinque milioni di euro, in appalto integrato e quindi con la progettazione esecutiva. L’aggiudicazione risale alla fine del 2023, al pari di tutti gli altri progetti del programma di finanziamento. Questa mattina, il sindaco Lucio Greco, l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli, il dirigente Antonino Collura insieme all’architetto Vincenzo Castellana e al rup Orazio Marino, sono arrivati nel sito. Con loro, anche la proprietà dell’azienda che ha ottenuto l’appalto, la Bdf appalti srl di Agrigento. “Entro metà maggio – ha spiegato il sindaco – i mezzi dell’azienda effettueranno una pulizia generale. La progettazione esecutiva verrà conclusa nei sessanta giorni. Sarà un progetto di riqualificazione e di tutela. Saranno assicurati spazi culturali e nell’area sovrastante un giardino lineare su un’intera carreggiata. Vogliamo soprattutto ridare splendore ad un’area archeologica di valore assoluto”. Collura, che coordina “Qualità abitare” e il settore volto alla gestione dei fondi Pnrr, ha sottolineato come il progetto metta fine ad un vuoto che si era creato nel tempo in un’area lasciata all’abbandono nonostante un affidamento risalente ad anni fa ma che non ha assicurato il rilancio e la valorizzazione. Ancora oggi, la zona archeologica è in condizioni di totale incuria. Dovrebbe essere un punto di congiunzione con l’area che va in direzione del centro storico ma anche con un attraversamento verso via Venezia.