Auto d’epoca, raid “Sulla via dei castelli” al kartodromo per una prova di regolarità

Il raduno prevede un percorso tra i castelli compresi nei territori che vanno da Chiaramonte a Pietrarossa passando per quelli del nisseno. La riapertura del kartodromo internazionale Gela ha permesso di intercettare la manifestazione con una prova di regolarità. Occasione ghiotta per chi vorrà ammirare le nonnine d’epoca in azione tra i cordoli del percorso.

La prima edizione della carovana rombante “Sulla via dei castelli” si era tenuta nel 2021 a Mussomeli, comune eletto nel 2020 Borgo di Sicilia.

Il kartodromo, dopo il passaggio degli equipaggi del raid “Sulla via dei castelli” rimarrà aperto al pubblico per le sessioni libere dei domenicali, possessori di kart e due ruote da competizione, e per l’ampia scelta di kart da noleggio con gare cronometrate.