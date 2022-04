Auto incendiata ad Albani Roccella, quindicenne indagato: è stato sentito

Gela. I roghi delle ultime notti, che hanno distrutto due auto comunali e quella del consigliere Alessandra Ascia, hanno riportato l’attenzione sulla questione sicurezza e su possibili azioni intimidatorie, rivolte anche ad esponenti politici e delle istituzioni locali. Sono in corso indagini. Gli investigatori, intanto, stanno cercando di fare luce su un altro incendio di un’automobile, verificatosi a fine gennaio nella zona di Albani Roccella. Sarebbero almeno due gli indagati, compreso un minorenne. Nelle scorse ore, il quindicenne è stato sentito dai carabinieri di un Comune del Vallone, dove è stato ospite di una comunità, per altri procedimenti in corso. Difeso dall’avvocato Rosario Prudenti, avrebbe respinto gli addebiti. Per gli inquirenti, però, non è da escludere che la vettura sia stata data alle fiamme, forse dopo un incidente autonomo.