Avventure in barca: i migliori itinerari lungo le coste italiane

Isole vulcaniche e selvagge: le Eolie

Le Isole Eolie sono un vero gioiello del Mar Tirreno. Queste isole vulcaniche, situate a nord della Sicilia, sono famose per il loro paesaggio spettacolare, la natura selvaggia e il mare cristallino. L’itinerario in barca parte solitamente da Milazzo, per poi dirigersi verso le isole principali come Lipari, Salina, Vulcano, e Stromboli.

Le scogliere a picco delle Cinque Terre

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, anch’esso patrimonio dell’umanità UNESCO, è un’altra meta ideale per una navigazione delle coste italiane. Le cinque cittadine che compongono le Cinque Terre — Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore — sono costruite sulle scogliere che si affacciano sul mare, e solo dalla barca si può apprezzare davvero la loro bellezza. Partendo da La Spezia, si può fare un’escursione lungo la costa, ammirando i coloratissimi borghi e le terrazze viticole che si arrampicano sui pendii. Un itinerario in barca lungo le Cinque Terre permette di visitare le baie nascoste, fare un tuffo nelle acque limpide e gustare il pesce fresco in uno dei ristoranti tipici, lontano dalla folla dei turisti.

Alla scoperta di Capraia e dell’Elba

Per chi cerca un itinerario che unisca natura e storia, un viaggio in barca verso le isole Capraia e Elba è la scelta giusta. Partendo da Livorno, si può navigare fino a Capraia, un’isola selvaggia, poco popolata e ricca di sentieri per escursioni, ideale per chi ama la natura incontaminata. Successivamente, proseguendo verso l’Isola d’Elba, famosa per il suo legame con Napoleone, si può visitare la sua capitale, Portoferraio, o fare un bagno nelle baie più appartate.

In Italia, ogni itinerario in barca è un viaggio che regala emozioni uniche. Navigare lungo le sue coste significa scoprire paesaggi mozzafiato, borgate storiche e baie segrete, in un connubio perfetto di natura e cultura.