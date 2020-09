Banchi monoposto all’alberghiero, rientro a scuola con le misure anti covid-19

Il “primo giorno di scuola” che ha sempre portato un velo di tristezza per la fine delle vacanze estive, quest’anno sarà un giorno tanto atteso, ma soprattutto un giorno davvero speciale. Ritornare in aula dopo diversi mesi in cui è stato impossibile interagire in modo diretto, come afferma un docente, non sarà assolutamente facile, ma la voglia di riprendere e migliorare le attività realizzate sino ad oggi, sprona corpo docenti e alunni ad intraprendere il nuovo anno scolastico con grande entusiasmo.

L’attività didattica sarà oggetto di innovazione soprattutto mediante l’introduzione dell’educazione civica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, attraverso lo studio della Costituzione e della cittadinanza digitale.

L’anno scolastico 2020 – 2021 si prospetta per gli studenti ricco di novità, ma determinazione e rispetto delle nuove misure di sicurezza garantiranno una crescita culturale, ma soprattutto morale.